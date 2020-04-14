Евро и Олимпиада могут пройти без зрителей

Массовые мероприятия разрешат не ранее осени 2021 года.

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эзекиль Эмануэль рассказал о том, когда болельщики смогут посещать спортивные соревнования.

“Если мы говорим о больших скоплениях людей - конференциях, концертах, спортивных мероприятиях, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано.

Мне кажется, что эти вещи вернутся последними. Если говорить серьезно, то осень 2021 года - это самый ранний срок“, - цитирует специалиста Marca.

Ранее сообщалось, что атлетам, переболевшим коронавирусом, могут запретить возвращаться в спорт.