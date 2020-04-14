Переключиться на мобильную версию

Евро и Олимпиада могут пройти без зрителей

Комментариев: 0
Массовые мероприятия разрешат не ранее осени 2021 года.
Эзекиль Эмануэль
Эзекиль Эмануэль
www.managedcaremag.com

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Эзекиль Эмануэль рассказал о том, когда болельщики смогут посещать спортивные соревнования.

“Если мы говорим о больших скоплениях людей - конференциях, концертах, спортивных мероприятиях, то мне не понятно, почему люди переносят события на октябрь 2020 года. Я не понимаю, почему все думают, что пандемия коронавируса и ее последствия прекратятся так рано. 

Мне кажется, что эти вещи вернутся последними. Если говорить серьезно, то осень 2021 года - это самый ранний срок“, - цитирует специалиста Marca.

Ранее сообщалось, что атлетам, переболевшим коронавирусом, могут запретить возвращаться в спорт.

Поделись:
Теги: футбол, олимпийские игры, Евро, Олимпийские игры, ВОЗ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь