Кабмин разрешил спортсменам проводить тренировки во время карантина

Разрешение на тренировки относится ко всем членам национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта.

Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины сегодня, 15 апреля, провел очередное заседание, на котором были приняты изменения в постановление “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19“.

На этом заседании министры единогласно проголосовали за то, чтобы члены национальных сборных Украины по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта могли вернуться к тренировкам в индивидуальном режиме.

Спортсменам будет позволено проводить индивидуальные занятия по бегу, езде на велосипеде, ходьбе, а также безопасных индивидуальных тренировок в спортзалах.

По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, при подготовке данного проекта был учтен международный опыт организации тренировок спортсменов в условиях карантина.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов возобновить тренировки, несмотря на чрезвычайное положение в Испании.