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Кабмин разрешил спортсменам проводить тренировки во время карантина

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Разрешение на тренировки относится ко всем членам национальных сборных по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта.
Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина
Кабмин разрешил спортсменам тренироваться во время карантина
kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины сегодня, 15 апреля, провел очередное заседание, на котором были приняты изменения в постановление “О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19“.

На этом заседании министры единогласно проголосовали за то, чтобы члены национальных сборных Украины по олимпийским, паралимпийским и неолимпийским видам спорта могли вернуться к тренировкам в индивидуальном режиме.

Спортсменам будет позволено проводить индивидуальные занятия по бегу, езде на велосипеде, ходьбе, а также безопасных индивидуальных тренировок в спортзалах.

По словам министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, при подготовке данного проекта был учтен международный опыт организации тренировок спортсменов в условиях карантина.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов возобновить тренировки, несмотря на чрезвычайное положение в Испании.

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Теги: Кабинет Министров Украины, Кабмин, карантин, поправки
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