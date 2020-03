Чемпионат мира по снукеру перенесли из-за коронавируса

Чемпионат мира по снукеру в Шеффилде (Англия) перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба World Snooker Tour.

Ожидается, что что турнир смогут провести в июле или августе.

The 2020 @Betfred World Championship has been postponed due to the coronavirus outbreak.



We intend to host the final stages at the Crucible on rescheduled dates in July or August.



