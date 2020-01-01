Жизнь во время карантина: новая широкая линия событий от Parimatch
Пожалуй, сегодня уже нельзя найти человека, которого бы не коснулась ситуация, связанная с коронавирусом. Болельщики остались без топовых спортивных событий, меломаны сдают билеты на концерты, а туристам приходится откладывать свои планы на путешествия.
Все мы так или иначе оказались заложниками ситуации, поэтому главное – не поддаваться панике и следовать рекомендациям врачей. Один из основных советов – не покидать дом без крайней необходимости. Чтобы не было соблазна выйти на улицу, некоторые банки, например, предлагают солидные кешбэки на покупки онлайн-игр или оплату подписок на таких ресурсах, как Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.
Parimatch заряжает оптимизмом и запускает широкую линию ставок на период карантина. Точнее на то, к каким последствиям может привести COVID-19.
- Курс доллара к гривне на 1 июля, по оценкам аналитиков Parimatch, с вероятностью 46% составит более 30,5
- 50% на то, что в начале апреля стоимость гречки будет не менее 30,5 гривен за килограмм, а сахар – дороже 15 гривен
- Шансы на своевременное (24 июля 2020 года) открытие Олимпиады в Токио составляют только 32%
- И целых 68% на то, что до 1 июня 2020 года будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий
- Эксперты Parimatch прогнозируют с вероятностью в 54%, что ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до конца года
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