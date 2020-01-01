Жизнь во время карантина: новая широкая линия событий от Parimatch

Parimatch заряжает оптимизмом и запускает широкую линию ставок на период карантина.

Пожалуй, сегодня уже нельзя найти человека, которого бы не коснулась ситуация, связанная с коронавирусом. Болельщики остались без топовых спортивных событий, меломаны сдают билеты на концерты, а туристам приходится откладывать свои планы на путешествия.

Все мы так или иначе оказались заложниками ситуации, поэтому главное – не поддаваться панике и следовать рекомендациям врачей. Один из основных советов – не покидать дом без крайней необходимости. Чтобы не было соблазна выйти на улицу, некоторые банки, например, предлагают солидные кешбэки на покупки онлайн-игр или оплату подписок на таких ресурсах, как Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch заряжает оптимизмом и запускает широкую линию ставок на период карантина. Точнее на то, к каким последствиям может привести COVID-19.