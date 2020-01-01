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Жизнь во время карантина: новая широкая линия событий от Parimatch

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Parimatch заряжает оптимизмом и запускает широкую линию ставок на период карантина.
Parimatch оценивает шансы на своевременное открытие Олимпиады в Токио в 32%
Parimatch оценивает шансы на своевременное открытие Олимпиады в Токио в 32%
Getty Images

Пожалуй, сегодня уже нельзя найти человека, которого бы не коснулась ситуация, связанная с коронавирусом. Болельщики остались без топовых спортивных событий, меломаны сдают билеты на концерты, а туристам приходится откладывать свои планы на путешествия.

Все мы так или иначе оказались заложниками ситуации, поэтому главное – не поддаваться панике и следовать рекомендациям врачей. Один из основных советов – не покидать дом без крайней необходимости. Чтобы не было соблазна выйти на улицу, некоторые банки, например, предлагают солидные кешбэки на покупки онлайн-игр или оплату подписок на таких ресурсах, как Pornhub, Netflix, Megogo, Play Station Store.

Parimatch заряжает оптимизмом и запускает широкую линию ставок на период карантина. Точнее на то, к каким последствиям может привести COVID-19.

  • Курс доллара к гривне на 1 июля, по оценкам аналитиков Parimatch, с вероятностью 46% составит более 30,5
  • 50% на то, что в начале апреля стоимость гречки будет не менее 30,5 гривен за килограмм, а сахар – дороже 15 гривен
  • Шансы на своевременное (24 июля 2020 года) открытие Олимпиады в Токио составляют только 32%
  • И целых 68% на то, что до 1 июня 2020 года будет отменен запрет на проведение массовых мероприятий
  • Эксперты Parimatch прогнозируют с вероятностью в 54%, что ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до конца года

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Теги: ставки, букмекеры, коронавирус, COVID-19
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