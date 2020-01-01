Украинец стал чемпионом Европы по снукеру

Юлиан Бойко стал первым в истории снукера победителем турнира из Украины.

Украинец Юлиан Бойко выиграл чемпионат Европы по снукеру (6-red), который состоялся в португальском городе Альбуфейра.

В финале 14-летний украинец провел встречу с валлийцем Дарреном Морганом, который ранее занимал 8 строчку мирового рейтинга. Бойко выиграл у соперника со счетом 5:3 и стал первым представителем Украины в истории снукера, который выиграл турнир.

Стоит сказать, что это уже второй Юлиана в этом году - в финальном поединке любительского чемпионата мира он уступил англичанину Эшли Хьюгиллу.

Ранее сообщалось, что украинец Олег Верняев завоевал серебро на этапе Кубка мира в США по многоборью.