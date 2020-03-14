Чемпионка Украины насмерть сбила беременную девушку

Страшная авария произошла в Николаеве.

Вчера, 13 марта, в Николаеве произошло страшное событие.

Чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга попала в крупные неприятности. Спортсменка на пешеходном переходе насмерть сбила беременную женщину. Девушка скончалась на месте от тяжелых травм.

Ладыга после ДТП моментально выскочила из машины, чтобы посмотреть на состояние сбитого человека.

После аварии стало известно, что сбитой девушкой было 32 года. Ольга Ладыга, которая была за рулем Mitsubishi, призналась, что у нее никогда не было водительских прав, а машина принадлежит молодому человеку, об этом сообщает Новости-N.

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