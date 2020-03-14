Переключиться на мобильную версию

Чемпионка Украины насмерть сбила беременную девушку

Комментариев: 5
Страшная авария произошла в Николаеве.
Ольга Ладыга
Ольга Ладыга
apostrophe.ua

Вчера, 13 марта, в Николаеве произошло страшное событие. 

Чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга попала в крупные неприятности. Спортсменка на пешеходном переходе насмерть сбила беременную женщину. Девушка скончалась на месте от тяжелых травм.

Ладыга после ДТП моментально выскочила из машины, чтобы посмотреть на состояние сбитого человека. 

После аварии стало известно, что сбитой девушкой было 32 года. Ольга Ладыга, которая была за рулем Mitsubishi, призналась, что у нее никогда не было водительских прав, а машина принадлежит молодому человеку, об этом сообщает Новости-N.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мертвым украинского шахматиста.

Поделись:
Теги: Ольга Ладыга, ДТП, смерть, гибель, фото
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  14.03.2020, 22:19
Оценка:  0
гость
Лучше сука сразу застрелись.
гость  (аноним)  14.03.2020, 21:08
Оценка:  +1
гость
ну и как поможет фотофиксация в таких слуцаях?)...спортсменке дать 8 лет ...владельце авто за передачу ТС для управления лицу не имеющему ВУ лет 5 и на этом точка..стоило еще и задуть ее( атак очень жаль всех в этой ситуации, уверен никто не хотел плохого но вышло как вышло(
гость  (аноним)  14.03.2020, 20:13
Оценка:  +2
гость
на нож эту мразь!
Opppppz    14.03.2020, 19:44
Оценка:  +6
Opppppz
Ну тут и к гадалке не ходи: Невиновна! Ну максимум условно пол года за езду без прав. И теперь убийство умышленное/неумышленное называется "крупными неприятностями"? Отнять жизнь у 2 людей и лишить смысла жизни минимум 1 - это фигня, главное что у спортсменки "крупные неприятности"?
гость  (аноним)  14.03.2020, 19:34
Оценка:  +5
гость
курица пля....рождённый прыгать, ездить не умеет...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь