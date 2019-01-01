Белодед - победительница в номинации "Спортсменка года"

Украинская дзюдоистка получила награду на церемонии награждения "Герои спортивного года".

В понедельник, 9 марта, в Киевском национальном театре оперетты состоялось торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии “Герои спортивного года-2019“. Мероприятие началось в 19:00 по киевскому времени.

Победительницей в номинации “Спортсменка года“ стала Дарья Белодед - чемпионка мира и Европы и чемпионка Европейских игр по дзюдо в категории до 48 кг. Кроме того, она - самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо в истории.

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В борьбе за награду Дарья обошла Ярославу Магучих (серебряный призер чемпионата мира, обладательница мирового рекорда среди спортсменов до 20 лет в прыжках в высоту) и Ольгу Харлан (чемпионка мира и Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира).

Напомним, спортсменом года стал Жан Беленюк.

Вашему вниманию все лауреаты Спортивного Оскара-2019.