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Беленюк стал лучшим спортсменом 2019 года

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Именитый спортсмен получил престижную награжу "Герои спортивного года-2019".
Жан Беленюк
Жан Беленюк
Getty Images

В понедельник, 9 марта, в Киевском национальном театре оперетты состоялось торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии “Герои спортивного года-2019“. Мероприятие началось в 19:00 по киевскому времени.

Обладателем Спортивного Оскара в номинации “Спортсмен года“ стал Жан Беленюк - чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр по греко-римской борьбе в категории до 87 кг.

В борьбе за награду Беленюк обошел чемпиона мира по биатлону Дмитрия Пидручного и Михаила Романчука - серебряного призера чемпионата мира, победителя и рекордсмена этапа Кубка мира по плаванию.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу стала командой года.

Вашему вниманию все лауреаты Спортивного Оскара-2019.

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Теги: Жан Беленюк, греко-римская борьба, Украина, награда, спорт
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