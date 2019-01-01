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Герои спортивного года-2019: В Киеве наградили лучших спортсменов

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Стали известны все обладатели Спортивного Оскара.
Жан Беленюк стал Спортсменом года
Жан Беленюк стал Спортсменом года

В понедельник, 9 марта, в Киевском национальном театре оперетты состоялось торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии “Герои спортивного года-2019“. Мероприятие началось в 19:00 по киевскому времени.

Обладателями Спортивного Оскара в различных номинациях стали:

 

Спортсмен года: Жан Беленюк (чемпион мира и Европы, чемпион Европейских игр из греко-римской борьбы в категории до 87 кг);

Жан Беленюк
Жан Беленюк

Спортсменка года: Дарья Белодед (чемпионка мира и Европы, чемпионка Европейских игр по дзюдо в категории до 48 кг);

Тренер года: тренерский дуэт Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид (личные тренеры Дарьи Белодед - чемпионки мира, чемпионки Европы и II Европейских игр по дзюдо);

Сенсация года: Дмитрий Пидручный (чемпион мира по биатлону в гонке преследования);

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный

Сборная команда года: Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря (серебряные призеры чемпионата мира);

Лучшая команда (сборная) в игровых видах спорта: - Юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет (чемпионы мира по футболу U20);

Олимпийская надежда Украины: Ярослава Магучих (серебряный призер чемпионата мира среди взрослых по легкой атлетике (прыжки в высоту), лучшая юная спортсменка Европы);

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих

Восходящая звезда: Алексей Середа (чемпион и серебряный призер чемпионата Европы среди взрослых, 4 место на чемпионате мира по прыжкам в воду (вышка 10 м) среди взрослых, самый молодой чемпион Европы в истории (13 лет));

Сильные духом (паралимпийские виды спорта): Марина Пиддубна (двукратная чемпионка мира, двукратная серебряная призерка и бронзовый призер чемпионата мира по плаванию среди спортсменов с нарушениями зрения);

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта): Алексей Бычков (чемпион и рекордсмен мира по пауэрлифтингу).

Народный выбор: Ольга Харлан (чемпионка мира, чемпионка Европы по фехтованию, обладательница Кубка мира).

Ольга Харлан
Ольга Харлан

Вашему вниманию также обладатели Спортивного Оскара-2018.

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Теги: Украина, награда, спорт
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