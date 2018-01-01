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Месси и Хэмилтон поделили премию лучшему спортсмену года

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Спортсмены набрали одинаковое количество голосов.
Льюис Хэмилтон и Лионель Месси
Льюис Хэмилтон и Лионель Месси
Laureus World Sports Awards

Сегодня, 17 февраля, в Берлине прошла церемония награждения Лучшему спортсмену года Laureus World Sports Awards.

Награду разделили двое: пилот команды Формулы-1 Мерседес Льюис Хэмилтон и нападающий Барселоны Лионель Месси.

Отметим, что спортсмены набрали ровное количество голосов.

За награду также боролись марафонец Элиуд Кипчоге, мотогонщик Марк Маркес, теннисист Рафаэль Надаль и гольфист Тайгер Вудс.

В этом сезоне британец стал шестикратным чемпионом Формулы-1, а аргентинец стал обладателем Золотого мяча и триумфовал в чемпионате Испании.

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Теги: футбол, Формула-1, Лионель Месси, Льюис Хэмилтон
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