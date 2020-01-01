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Федерация гандбола Украины опровергла возможность проведения Евро совместно с Россией

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Президент Федерации заявил, что никаких переговоров с Россией не ведется.
Андрей Мельник
Андрей Мельник
handball.net.ua

Федерация гандбола Украины на своем официальном сайте заявила, что не вела с Россией переговоров о совместном проведении турнира, опровергнув слова российской стороны.

Президент ФГУ Андрей Мельник заявил, что был удивлен такой информацией от российского коллеги.

"Опубликованное в прессе заявление президента Федерации гандбола России господина Шишкарева о переговорах с Украиной о совместном проведении чемпионата Европы-2026 среди женщин меня как минимум удивило. Ни я, ни другие представители Федерации гандбола Украины не вели переговоры в этом направлении ни с Россией, ни с любой другой страной.

Чтобы вести с кем-то такие переговоры, необходимо иметь спортивную инфраструктуру, которая, как мы надеемся, будет в Украине в ближайшее время.

В воскресенье в Стокгольме, где проходит Конгресс Европейской Федерации гандбола, а также проходят финальные матчи мужского чемпионата Европы, надеюсь, будет поднят этот вопрос и сам господин Шишкарев даст объяснения по поводу своих высказываний", - заявил Мельник.

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Теги: гандбол
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