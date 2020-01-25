Украина совместно с Россией может подать заявку на проведение гандбольного Евро
Российская сторона уверяет, что подобные переговоры уже ведутся.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы 2026 года.
"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", - приводит ТАСС слова Шишкарева.
В 2020 году женский чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония, а в 2024 году – Венгрия, Австрия и Швейцария.
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