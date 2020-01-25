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Украина совместно с Россией может подать заявку на проведение гандбольного Евро

Комментариев: 14
Российская сторона уверяет, что подобные переговоры уже ведутся.
Украина совместно с Россией может подать заявку на проведение гандбольного Евро

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы 2026 года.

"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", - приводит ТАСС слова Шишкарева.

В 2020 году женский чемпионат Европы пройдет в Дании и Норвегии, в 2022 году турнир примут три страны — Словения, Черногория и Северная Македония, а в 2024 году – Венгрия, Австрия и Швейцария.

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Комментариев (14)
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Осталось 500 символов
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Жеральд    25.01.2020, 18:36
Оценка:  +1
Жеральд
В сосну в*ебались,штопаные ....?
MykRom    25.01.2020, 18:31
Оценка:  +2
MykRom
Гандбольная дружба взасос? Ганд бо...., не захлебнитесь.
Alexsy    25.01.2020, 18:22
Оценка:  -7
Alexsy
Что значит не учитывать мнение оппонентов.
Оплаченные услуги кровавого сектора и других ультраправых нациков привели к уходу Крыма и грражданской войне на Донбассе!
SAId    25.01.2020, 18:30
Оценка:  +2
SAId
ты еще внизу номер методички напиши...
SAId    25.01.2020, 18:05
Оценка:  +12
SAId
то ли это как всегда розовые мечты сопливых гоблинов то ли какой то не так понятый Украинский функционер в лучшем случае подаст в отставку...
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:42
Оценка:  +4
гость
КОКС ЗАБОРИСТЫЙ!
ВТЫКАЕТ ПО-ВЗРОСЛОМУ!
ЧАКРЫ МАЦКАЛЯМ ЧИСТИТ, АЖ ДО НИРВАНЫ
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:36
Оценка:  +5
гость
Мечты-мечты!
Кацапчелы, обломайтесь! Вас уже Беларусь накуй посылает.
Какая может быть интеграция с лепрозорием или раковой опухолью??!
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:31
Оценка:  +2
гость
Я готова на " интеграционные процессы".
При условии, что кацапстан, ВОЕННЫМ ПУТЕМ отожмет у наших американских братьев Аляску!
Хахахахахахахахахаааааааа аа

Если нет, идите НАХ, выродки
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:29
Оценка:  +3
гость
Когда эти твари от нас отстанут. Какие могут быть интеграционные процессы с этими баранами? О чем ты чучело?
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:26
Оценка:  +4
гость
Новая партия Кокса??!
Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй! Московиты, накуй!
гость  (аноним)  25.01.2020, 17:24
Оценка:  +5
гость
"ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы"

КАЦАПЫ, ВЫ РЕАЛЬНО - ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЫБЛЯДКИ! БЫДЛО КОНЧЕННОЕ!
ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО ВЫ ЗА 350 ЛЕТ СДЕЛАЛИ С УКРАИНОЙ, КТО-ТО С ВАМИ, ПАСКУДАМИ, БУДЕТ ЧТО-ТО УЛУЧШАТЬ?
ЕБ.И.ТЕСЬ САМИ, МРАЗИ
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