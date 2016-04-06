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Усэйн Болт впервые станет отцом

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Супружеская пара ждет ребенка.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
Getty Images

Ямайский бегун Усэйн Болт готовится стать отцом, об этом он сообщил на странице в Instagram.

“Я хочу сказать, что мы ожидаем Короля или Королеву“, - написал Болт под фотографией.

33-летний спортсмен признался, что встречается с Каси Беннетт с 2014 года, хотя публично заявил про отношения только в 2016 году. Для пары этот ребенок станет первым. Жена Болта является моделью.

Ранее сообщалось, что Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе.

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Теги: Усэйн Болт, вне игры
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