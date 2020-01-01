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Главный тренер сборной Украины по гандболу подал в отставку после провального ЧЕ-2020

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Сборная Украины не смогла набрать ни одного очка.
Сергей Бебешко
Сергей Бебешко
handball.net.ua

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко подал в отставку после провального чемпионата Европы-2020.

“Наш результат на чемпионате Европы неудовлетворительное. Игра команды произвела впечатление, но результата нет.

Нашим игрокам очень важно победить худшее, что есть в каждом из нас, - это неуверенность, отсутствие веры в себя взамен все лучшее нужно было випустить наружу - свою спортивную злость, дух воина, веру в то, что мы можем победить.

К сожалению, именно этого нам не хватило: веры, психологии. Сейчас мы подведем итоги, будет перезагрузка.

Сергей Васильевич Бебешко мы поблагодарили за работу. Спасибо ему, мы попали на чемпионат Европы.

После завершения нашего участия в турнире Сергей Васильевич написал заявление о том, что он покидает пост главного тренера сборной Украины.

Мы же можем только поблагодарить его - его работа действительно заметна“, - говорится в заявление президента Федерации гандбола Украины.

Вашему вниманию расписание и результаты матчей чемпионата Европы.

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Теги: сборная Украины по гандболу, чемпионат Европы, Сергей Бебешко, гандбол
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