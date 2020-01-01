Украина - Чехия 19:23 видео обзор матча Евро-2020 по гандболу

Национальная команда не смогла добыть победу.

Сборная Украины по гандболу men2020.ehf-euro.com

Мужская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в рамках третьего матча группового раунда чемпионата Европы и покинула турнир.

Вашему вниманию видео обзор матча Украина - Чехия:

Украина – Чехия – 19:23

Украина: Терехов, Комок – Буйненко (1), Акименко (2), Шевелев, Денисов (2), Дорощук (2), Тильте, Горига (2), Козакевич (4), Жук, Чичикало, Гурковский, Жуков (2), Остроушко (3), Ильченко.

Чехия: Мрква, Галиа (1) – Гртска (1), Бечвар, Юрка (3), Горак (1), Кашпарек (1), Бабак (6), Чип, Шлахта, Ванко (2), Здрагала (3), Солак, Мубензем (4), Земан, Мойзис (1).