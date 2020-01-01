Сборная Украины проиграла Чехии и покинула ЧЕ по гандболу

Национальная команда заняла последнее место в группе.

Мужская сборная Украины по гандболу уступила Чехии в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

Первый тайм национальная команда выиграла с минимальным преимуществом (10:9), но в итоге соперникам удалось добыть победу.

Таким образом, подопечные Сергея Бебешко заняли последнее место в группе В и покинули турнир.

Чехия, в свою очередь, пробилась в основной раунд соревнований, где встретится с командой Беларуси.

Украина – Чехия – 19:23

Украина: Антон Терехов, Геннадий Комок – Евгений Буйненко (1), Андрей Акименко (2), Александр Шевелев, Захар Денисов (2), Дмитрий Дорощук (2), Александр Тильте, Дмитрий Горига (2), Артем Козакевич (4), Евгений Жук, Роман Чичикало, Павел Гурковский, Станислав Жуков (2), Владислав Остроушко (3), Дмитрий Ильченко.

Чехия: Томаш Мрква, Мартин Галиа (1) – Якуб Гртска (1), Роман Бечвар, Мирослав Юрка (3), Павел Горак (1), Станислав Кашпарек (1), Томаш Бабак (6), Томаш Чип, Петр Шлахта, Марек Ванко (2), Ондрей Здрагала (3), Доминик Солак, Дьедонне Мубензем (4), Степан Земан, Ян Мойзис (1).

Группа В: Австрия - 6 очков (3 матча), Чехия - 4 (3), Северная Македония - 2 (3), Украина - 0 (3).