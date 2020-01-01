Австрия - Украина 34:30 видео обзор матча Евро-2020 по гандболу
Сборная Украины проиграла команде Австрии.
Сборная Украины по гандболу потерпела поражение во втором матче Евро-2020. Команда Сергея Бебешко уступила Австрии.
Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Украина:
Австрия - Украина 34:30
Украина: Терехов, Комок – Буйненко, Акименко, Шевелев, Денисов, Дорощук, Тильте, Горига, Козакевич, Жук, Чичикало, Гурковский, Жуков, Остроушко, Ильченко.
Австрия: Бауэр, Айхбергер – Божович, Вебер, Весс, Пош, Фриммель, Диккер, Хербургер, Цайнер, Живкович, Билык, Вагнер, Йохман, Хутечек, Сантос.
Полная версия правил