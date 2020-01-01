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Австрия - Украина 34:30 видео обзор матча Евро-2020 по гандболу

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Сборная Украины проиграла команде Австрии.

Австрия - Украина: видео обзор матча гандбольного Евро-2020
Австрия - Украина: видео обзор матча гандбольного Евро-2020
ehf-euro.com

Сборная Украины по гандболу потерпела поражение во втором матче Евро-2020. Команда Сергея Бебешко уступила Австрии.

Вашему вниманию видео обзор матча Австрия - Украина:

Австрия - Украина 34:30

Украина: Терехов, Комок – Буйненко, Акименко, Шевелев, Денисов, Дорощук, Тильте, Горига, Козакевич, Жук, Чичикало, Гурковский, Жуков, Остроушко,  Ильченко.

Австрия: Бауэр, Айхбергер – Божович, Вебер, Весс, Пош, Фриммель, Диккер, Хербургер, Цайнер, Живкович, Билык, Вагнер, Йохман, Хутечек, Сантос.

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Теги: гандбол, сборная Украины по гандболу, Евро-2020 по гандболу, видео обзор матча
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