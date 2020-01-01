Сборная Украины по гандболу проиграла Австрии в матче чемпионата Европы

Украина уступила Австрии со счетом 30:34.

Сборная Украины по гандболу проиграла на чемпионате Европы сборной Австрии.

В матче второго тура группового раунда предварительного этапа турнира наша команда уступила соперникам со счетом 30:34.

Чемпионат Европы, предварительный раунд

Группа В, первый тур

Украина - Австрия - 30:34

Австрия: Томас Бауэр, Томас Айхбергер – Янко Божович, Роберт Вебер, Рихард Вёсс, Фабиан Пош, Себастьян Фриммель, Даниэль Диккер, Лукас Хербургер, Геральд Цайнер, Борис Живкович, Никола Билык, Тобиас Вагнер, Якоб Йохман, Лукас Хутечек, Рауль Сантос.

Украина: Антон Терехов, Геннадий Комок – Евгений Буйненко, Андрей Акименко, Александр Шевелёв, Захар Денисов, Дмитрий Дорощук, Александр Тильте, Дмитрий Горига, Артем Козакевич, Евгений Жук, Роман Чичикало, Павел Гурковский, Станислав Жуков, Владислав Остроушко, Дмитрий Ильченко.

Напомним, что в первом матче Украина на последних секундах проиграла Северной Македонии.