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Сборная Украины по гандболу проиграла Австрии в матче чемпионата Европы

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Украина уступила Австрии со счетом 30:34.
Украина уступила Австрии
Украина уступила Австрии
ehf-euro.com

Сборная Украины по гандболу проиграла на чемпионате Европы сборной Австрии.

В матче второго тура группового раунда предварительного этапа турнира наша команда уступила соперникам со счетом 30:34.

Чемпионат Европы, предварительный раунд
Группа В, первый тур

Украина - Австрия - 30:34  

Австрия: Томас Бауэр, Томас Айхбергер – Янко Божович, Роберт Вебер, Рихард Вёсс, Фабиан Пош, Себастьян Фриммель, Даниэль Диккер, Лукас Хербургер, Геральд Цайнер, Борис Живкович, Никола Билык, Тобиас Вагнер, Якоб Йохман, Лукас Хутечек, Рауль Сантос.

Украина: Антон Терехов, Геннадий Комок – Евгений Буйненко, Андрей Акименко, Александр Шевелёв, Захар Денисов, Дмитрий Дорощук, Александр Тильте, Дмитрий Горига, Артем Козакевич, Евгений Жук, Роман Чичикало, Павел Гурковский, Станислав Жуков, Владислав Остроушко, Дмитрий Ильченко.

Напомним, что в первом матче Украина на последних секундах проиграла Северной Македонии

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Теги: сборная Украины по гандболу, чемпионат Европы
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