Северная Македония - Украина 26:25 видео обзор матча Евро-2020 по гандболу
Сборная Украины уступила команде Северной Македонии.
Сборная Украины по гандболу уступила в первом матче на Евро-2020. Наша команда проиграла Северной Македонии, которая на последней секунде поединка сумела вырвать победу (26:25).
Вашему вниманию видео обзор матча Северная Македония - Украина:
Северная Македония – Украина 26:25 (13:10)
Украина: Комок, Терехов; Акименко 1, Жук, 3, Козакевич 2, Горига 1, Буйненко, Денисов 1, Гурковский 2, Дорощук, Остроушко 5, Шевелев, Тильте 1, Жуков 5, Ильченко (Н. В.), Чичикало (Н. В.)
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