Северная Македония - Украина 26:25 видео обзор матча Евро-2020 по гандболу

Сборная Украины уступила команде Северной Македонии.

Северная Македония - Украина: видео обзор матча гандбольного Евро-2020 ehf-euro.com

Сборная Украины по гандболу уступила в первом матче на Евро-2020. Наша команда проиграла Северной Македонии, которая на последней секунде поединка сумела вырвать победу (26:25).

Вашему вниманию видео обзор матча Северная Македония - Украина:

Северная Македония – Украина 26:25 (13:10)

Украина: Комок, Терехов; Акименко 1, Жук, 3, Козакевич 2, Горига 1, Буйненко, Денисов 1, Гурковский 2, Дорощук, Остроушко 5, Шевелев, Тильте 1, Жуков 5, Ильченко (Н. В.), Чичикало (Н. В.)