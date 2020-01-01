Евро-2020 по гандболу: расписание и результаты матчей

Впервые в истории европейское первенство проходит сразу в трех странах с 9 по 26 января.

Четырнадцатый чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд проходит с 9 по 26 января. Впервые в истории европейское первенство пройдет сразу в трех странах – Норвегии, Австрии и Швеции.

Среди участников и сборная Украины, которая в последний раз принимала участие в континентальном турнире 10 лет назад – в 2010 году. Впервые на таком высоком уровне выступят сборные Боснии и Герцеговины, Латвии и Нидерландов.

По результатам жеребьевки команды были разделены на шесть групп по четыре сборных в каждой. По два лучших коллектива с каждой группы выйдут во второй раунд и организуют там два секстета. В первом объединятся между собой лучшие коллективы из групп А, В и С, а во втором – из квартетов D, E и F. Из этих двух групп основного раунда дуэт лучших сборных выйдет в полуфинал, а команды занявшие третьи места, определят обладателя пятой итоговой позиции в общем зачете турнира.

Группа А: Хорватия, Беларусь, Черногория, Сербия

Группа В: Чехия, Северная Македония, Австрия, Украина

Группа С: Испания, Германия, Латвия, Нидерланды

Группа D: Франция, Норвегия, Португалия, Босния и Герцеговина

Группа Е: Дания, Венгрия, Исландия, Россия

Группа F: Швеция, Словения, Швейцария, Польша

Календарь турнира

9 января

Группа А

Беларусь – Сербия 35:30

Хорватия – Черногория 27:21

Группа С

Германия – Нидерланды 34:23

Испания – Латвия 33:22

10 января

Группа В

19:15 Австрия – Чехия 32:29

21:30 Украина – Северная Македония 25:26

Группа D

19:15 Франция – Португалия 25:28

21:30 Норвегия – Босния и Герцеговина 32:26

Группа F

19:15 Словения – Польша 26:23

21:30 Швеция – Швейцария 32:21

11 января

Группа А

17:00 Хорватия – Беларусь

19:15 Черногория – Сербия

Группа С

17:00 Латвия – Нидерланды

19:15 Испания – Германия

Группа Е

17:00 Венгрия – Россия

19:15 Дания – Исландия

12 января

Группа B

17:00 Чехия – Северная Македония

19:15 Австрия – Украина

Группа D

17:00 Португалия – Босния и Герцеговина

19:15 Франция – Норвегия

Группа F

17:00 Швейцария – Польша

19:15 Швеция – Словения

13 января

Группа А

Черногория – Беларусь

Сербия – Хорватия

Группа С

Латвия – Германия

Нидерланды – Испания

Группа Е

Исландия – Россия

Дания – Венгрия

14 января

Группа B

Австрия – Северная Македония

Украина – Чехия

Группа D

Босния и Герцеговина – Франция

Португалия – Норвегия

Группа F

Швейцария – Словения

Польша – Швеция

15 января

Группа Е

Исландия – Венгрия

Россия – Дания