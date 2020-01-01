Евро-2020 по гандболу: расписание и результаты матчей
Четырнадцатый чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд проходит с 9 по 26 января. Впервые в истории европейское первенство пройдет сразу в трех странах – Норвегии, Австрии и Швеции.
Среди участников и сборная Украины, которая в последний раз принимала участие в континентальном турнире 10 лет назад – в 2010 году. Впервые на таком высоком уровне выступят сборные Боснии и Герцеговины, Латвии и Нидерландов.
По результатам жеребьевки команды были разделены на шесть групп по четыре сборных в каждой. По два лучших коллектива с каждой группы выйдут во второй раунд и организуют там два секстета. В первом объединятся между собой лучшие коллективы из групп А, В и С, а во втором – из квартетов D, E и F. Из этих двух групп основного раунда дуэт лучших сборных выйдет в полуфинал, а команды занявшие третьи места, определят обладателя пятой итоговой позиции в общем зачете турнира.
Группа А: Хорватия, Беларусь, Черногория, Сербия
Группа В: Чехия, Северная Македония, Австрия, Украина
Группа С: Испания, Германия, Латвия, Нидерланды
Группа D: Франция, Норвегия, Португалия, Босния и Герцеговина
Группа Е: Дания, Венгрия, Исландия, Россия
Группа F: Швеция, Словения, Швейцария, Польша
Календарь турнира
9 января
Группа А
Беларусь – Сербия 35:30
Хорватия – Черногория 27:21
Группа С
Германия – Нидерланды 34:23
Испания – Латвия 33:22
10 января
Группа В
19:15 Австрия – Чехия 32:29
21:30 Украина – Северная Македония 25:26
Группа D
19:15 Франция – Португалия 25:28
21:30 Норвегия – Босния и Герцеговина 32:26
Группа F
19:15 Словения – Польша 26:23
21:30 Швеция – Швейцария 32:21
11 января
Группа А
17:00 Хорватия – Беларусь
19:15 Черногория – Сербия
Группа С
17:00 Латвия – Нидерланды
19:15 Испания – Германия
Группа Е
17:00 Венгрия – Россия
19:15 Дания – Исландия
12 января
Группа B
17:00 Чехия – Северная Македония
19:15 Австрия – Украина
Группа D
17:00 Португалия – Босния и Герцеговина
19:15 Франция – Норвегия
Группа F
17:00 Швейцария – Польша
19:15 Швеция – Словения
13 января
Группа А
Черногория – Беларусь
Сербия – Хорватия
Группа С
Латвия – Германия
Нидерланды – Испания
Группа Е
Исландия – Россия
Дания – Венгрия
14 января
Группа B
Австрия – Северная Македония
Украина – Чехия
Группа D
Босния и Герцеговина – Франция
Португалия – Норвегия
Группа F
Швейцария – Словения
Польша – Швеция
15 января
Группа Е
Исландия – Венгрия
Россия – Дания
Полная версия правил