Лидер рейтинга имеет доход свыше 900 миллионов долларов.

Авторитетный журнал Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.

Первое место занимает известный боксер Флойд Мейвезер, состояние которого оценивается в 915 миллионов долларов.

Второе место - у нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду (800 миллионов долларов), а тройку этого списка замыкает форвард Барселоны Лионель Месси (715 миллионов долларов).

1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) - 915 миллионов

2. Криштиану Роналду (футбол) - 800 миллионов

3. Лионель Месси (футбол) - 750 миллионов

4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680 миллионов

5. Роджер Федерер (теннис) - 640 миллионов

6. Тайгер Вудс (гольф) - 615 миллионов

7. Фил Миклсон (гольф) - 480 миллионов

8. Мэнни Пакьяо (бокс) - 435 миллионов

9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) - 425 миллионов

10. Льюис Хэмилтон (автогонки) - 400 миллионов

Отметим, что ранее был составлен рейтинг главных злодеев десятилетия из мира спорта.