Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Авторитетный журнал Forbes опубликовал список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
Первое место занимает известный боксер Флойд Мейвезер, состояние которого оценивается в 915 миллионов долларов.
Второе место - у нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду (800 миллионов долларов), а тройку этого списка замыкает форвард Барселоны Лионель Месси (715 миллионов долларов).
1. Флойд Мейвезер-младший (бокс) - 915 миллионов
2. Криштиану Роналду (футбол) - 800 миллионов
3. Лионель Месси (футбол) - 750 миллионов
4. Леброн Джеймс (баскетбол) - 680 миллионов
5. Роджер Федерер (теннис) - 640 миллионов
6. Тайгер Вудс (гольф) - 615 миллионов
7. Фил Миклсон (гольф) - 480 миллионов
8. Мэнни Пакьяо (бокс) - 435 миллионов
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) - 425 миллионов
10. Льюис Хэмилтон (автогонки) - 400 миллионов
Отметим, что ранее был составлен рейтинг главных злодеев десятилетия из мира спорта.
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