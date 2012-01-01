Мейвезер, Макгрегор и Суарес - в рейтинге главных злодеев десятилетия из мира спорта

Возглавил необычный рейтинг паралимпийский бегун из ЮАР, который застрелил свою девушку.

Известное австралийское издание The Herald Sun опубликовала список главных злодеев десятилетия, в который попали известные спортсмены, представляющие самые разные виды спорта.

Возглавил рейтинг паралимпийский бегун Оскар Писториус из ЮАР. Спортсмену ампутировали стопы в 11-месячном возрасте, он он многого добился в беге и даже стал первым легкоатлетом, который выступил на Олимпийских Играх в Лондоне (2012 год).

Однако на вершину рейтинга он попал за свой абсолютно неспортивный поступок - Писториус 14 февраля 2013 года застрелил свою девушку - южноафриканскую модель Риву Стенкамп. После многочисленных пересмотров дела и длительных заседаний суда его приговорили к лишению свободы на 13 лет и 5 месяцев.

Оскар Писториус Getty Images

Примечательно, что жители ЮАР настолько боготворили Оскара, что, несмотря на его поступок, митинговали у здания суда с требованием освободить спортсмена.

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На второй строчке злодейского рейтинга оказался австралийский теннисист Ник Кирьос. Спотсмена за неспортивное поведение оштрафовали на 113 тысяч долларов, а также условно отстранили на 16 турнирных недель с полугодовым испытательным сроком.

Ник Кирьос Getty Images

Ник - один из самых скандальных теннисистов в мире. Только в 2019 году он кинул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи, швырнул бутылку в судейскую вышку, умудрился поругаться с судьей из-за полотенца, а также залпом выпил бутылку пива прямо на пресс-конференции.

Тройку лидеров данного рейтинга замкнул еще один убийца из мира спорта - игрок в американский футбол Аарон Эрнандес. В июне 2013 года спортсмен убил своего друга - полупрофессионального футболиста Одина Ллойда, который встречался с сестрой его невесты.

Несмотря на то, что Эрнандес пытался скрыть улики, изобличающие его, полиция все же сумела доказать его вину в преступлении. В 2015 году Аарона осудили и отправили за решетку на пожизненный срок.

Аарон Эрнандес Getty Images

Кроме того, Эрнандеса обвиняли в другом, уже двойном убийстве во время перестрелки около Бостонского ночного клуба в 2012 году, но по тому делу его все же оправдали. Через два дня после этого, 19 апреля 2017 года, Эрнандеса нашли повешенным на простыне в тюремной камере.

В десятку рейтинга главных злодеев также вошли (указаны по мере убывания в рейтинге):

Дэвид Уорнер (крикет). В 2018 году вместе со Стивом Смитом и Кэмероном Бэнкрофтом был пойман на жульничестве во время матчей в Южной Африке.

Конор Макгрегор (MMA). В 2017-м пытался бросить стул в Эдди Альвареса и подрался в ирландском пабе, в 2018-м – напал на автобус Хабиба Нурмагомедова.

Йозеф Блаттер (футбол). Экс-президент ФИФА, который был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет из-за коррупционного скандала.

Сунь Ян (плавание). В 2018-м молотком разбил пробирки с анализами на глазах у допинг-офицера.

Флойд Мейвезер-младший (бокс). В 2012-м был осужден по обвинению в домашнем насилии.

Алекс Родригес (бейсбол). Был обвинен в приеме стероидов, дисквалифицирован за запрещенные препараты, а затем – за употребление наркотиков.

Луис Суарес (футбол). С 2010 года трижды кусал соперников - Отмана Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.

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