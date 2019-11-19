Хомутынник обсудил с европейцами состояние украинского гольфа

Президент Всеукраинской федерации гольфа Виталий Хомутынник обсудил с европейскими гольф федерациями состояние украинского гольфа. Об этом Виталий Хомутынник написал на своей странице в Facebook по итогам визита на ежегодную встречу Европейской гольф ассоциации, которая проходила на выходных в Париже, пишет Фокус.

По его словам, сегодня в Украине только 3 действующих гольф-клуба с сертифицированными полями, зарегистрированы лишь 285 игроков, нет Олимпийской и юношеской национальной сборных по гольфу, а в списке инструкторов всего 16 человек, но никто из них не сертифицирован по международной системе PGA.

“За 23 года существования профильной Федерации гольф в Украине так и остался на начальном этапе развития, хотя в мире это – один из самых популярных и высокооплачиваемых видов спорта. Что с этим делать? Работать над инфраструктурой, над популяризацией игры, вовлекать больше детей, которые имеют все шансы стать лучшими. Мы не будем изобретать велосипед, возьмем лучшие мировые наработки. Как раз для этого и полезны контакты, опыт European Golf Association“, – написал он.

В Украине сегодня всего 3 действующих гольф-клуба с сертифицированными полями. В мире насчитывается почти 39 тысяч гольф-полей в 209 странах. В ТОП-5 стран по количеству гольф-полей входят США (16752 поля), Япония (3169), Канада (2633), Англия (2270) и Австралия (1616).

Зарегистрировано всего лишь 285 гольфистов. В Европе – более 4 млн игроков. В среднем в европейской стране в тысячу раз больше гольфистов, чем в Украине. Для сравнения: в Англии – более 645 тысяч гольфистов, в Германии – 642 тысячи, Швеции – 461 тысяча, Франции – 412 тысячи, Нидерландах – 396 тысяч.

В нашей стране нет Олимпийской сборной по гольфу. В 2020 году в Японии пройдут летние Олимпийские игры, где второй раз после столетнего перерыва будут представлены и соревнования по гольфу. С 1908 по 2012 годы гольф не входил в программу Олимпийских игр.

Также нет национальной юношеской сборной, а, соответственно, и стимула для вовлечения детей.

Всего в Украине 16 инструкторов по гольфу. Нет ни одного инструктора, сертифицированного по международной системе PGA.