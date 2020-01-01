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Мотор проиграл Монпелье в Лиге чемпионов

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Запорожцы потерпели очередное поражение в Лиге чемпионов.
Мотор проиграл Монпелье в Лиге чемпионов

Чемпионы Украины гандболисты запорожского Мотора продолжили серию без побед в групповом турнире гандбольной Лиги чемпионов.

В восьмом туре розыгрыша Мотор во Франции потерпел седьмое поражение, проиграв Монпелье - 30:34 (15:16).

В начале поединка Мотор много ошибался в защите и отпустил Монпелье в отрыв на 6 голов, но к перерыву разницу удалось сократить до одного гола. Впрочем, во второй половине Монпелье уверенно держал разницу мячей в 3-4 гола и легко довел матч до победы. 

В девятом туре Лиги чемпионов 20 ноября Мотор сыграет в гостях против лидера группы В немецкого клуба Киль.

Монпелье (Франция) – Мотор (Запорожье, Украина) – 34:30 (16:15)

Мотор: Сорока (6), Малашинскас (4), Бабичев (4), Жуков (3), Яанимаа (3), Пуховский (2), Дорощук (2), Кубатко (2), Козакевич (2), Вуйович (1), Кус (1).

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