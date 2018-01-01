Нота протеста: В Японии на соревнованиях по каратэ "засветились" участники из ДНР

Украина подала ноту протеста из-за сложившейся ситуации.

Представители так называемой ДНР на турнире в ЯПонии

В Токио (Япония) 9-10 ноября проходил IX Кубок мира по карате KWF, в котором принимали участие спортсмены из 32 стран.

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Во время турнира произошла скандальная ситуация - к участию были допущены участники так называемой ДНР, и это при том, что официально Япония поддерживает Украину в конфликте с Россией.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в Японии, в МИД азиатской страны была подана нота протеста из-за случившегося на турнире.

Стоит сказать, что Всемирная федерация каратэномичи (KWF), которая проводила турнир, никак не связана с традиционным каратэ. Это ответвление является отдельным видом спорта, не особо популярном в мире.

Ранее сообщалось, что УЕФА начал производство против Ромы из-за появления флага ДНР на трибунах.