Звездная гимнастка восемь лет снималась в фильмах для взрослых

Нидерландская спортсменка в конце года завершит карьеру актрисы порнофильмов.

Нидерландская спортсменка Верона ван де Лер была звездой своей страны в спортивной гимнастике. Верона - серебряный призер чемпионата мира 2002 года, дважды становилась вице-чемпионкой Европы, один раз занимала третью строчку, а также становилась лучшей спортсменкой Нидерландов.

Верона ван де Лер instagram.com/veronagymnast2/

А вот последние восемь лет девушка занималась абсолютно иной работой - она была весьма успешной актрисой в фильмах для взрослых.

Верона ван де Лер instagram.com/veronagymnast2/

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“Мне предложили такую сумму, от которой я не могла отказаться. Эти деньги могли мне обеспечить то будущее, о котором я мечтала. Это была потрясающая возможность, и я не была актрисой в обычном понимании.

Я сумела установить свои правила и снималась либо одна, либо со своим парнем. У меня появился свой собственный сайт с фото и видео.

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В конце года я покину эту работу - у меня истекает срок моих контрактов. Оглядываясь назад, я могу сказать, что это были хорошие восемь лет. Мне все нравилось, но я всегда относилась к этому как к работе“, - приводит слова Ван де Лер The Sun.

Верона ван де Лер instagram.com/veronagymnast2/

Ранее сообщалось, что итальянский футболист повесил бутсы на гвоздь ради карьеры в порнофильмах.