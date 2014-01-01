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Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира

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Это третья медаль Игоря на чемпионатах мира по спортивной гимнастике.
Радивилов завоевал бронзу чемпионата мира

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который в эти дни проходит в немецком Штутгарте.

Радивилов уверенно выполнил оба свои прыжка, за которые получил средний балл 14,749. Победителем стал Никита Нагорный из России – 14,966, на втором месте его соотечественник Артур Далалоян – 14,933.

Для Игоря Радивилова это третья медаль чемпионатов мира. Ранее он в 2014 году и 2017 году выигрывал серебро. Все медали Игорь добыл в опорном прыжке.

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