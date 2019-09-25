Украина не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

Подопечные Угиса Крастиньша едва не сотворили сенсацию.

Сборная Украины в тяжелом матче уступила Сербии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по волейболу.

Судьба путевки в полуфинал турнира решалась на тай-брейке, который завершился со счетом 9:15 в пользу сербов.

Чемпионат Европы по волейболу-2019. 1/4 финала.

Украина - Сербия 2:3 (25:21, 23:25, 22:23, 25:19, 9:15)

Украина: Дмитрий Теременко, Владислав Диденко, Олег Плотницкий, Юрий Семенюк, Дмитрий Виецкий, Ян Ерещенко, Горден Брова (либеро), Юрий Томин.

В 1/2 финала Сербия сыграет с Францией, которая обыграла сборную Италии (3:0).

Напомним, Украина впервые за 22 года пробилась в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 наша команда обыграла Бельгию.