ВАДА может отстранить Россию от ОИ и ЧМ по футболу

Российское антидопинговое агентство попало в очередной скандал.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) может не допустить российских спортсменов к крупным соревнованиям, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признают несоответствующим кодексу, сообщает BBC.

В данных Московской лаборатории, переданных экспертам ВАДА зимой 2019 года, обнаружили несоответствия с информацией из базы LIMS, которая находится в распоряжении Всемирного антидопингового агенства.

У россиян есть три недели для объяснения нарушений и обнаруженных несоответствий.

В случае установления вины российской стороны ВАДА отстранит Россию не только от Олимпиады в Токио, но и от ЧМ по футболу, который состоится в 2022 году.

Напомним, ранее из-за допингового скандала сборную России не допустили к ОИ-2018. Спортсмены были вынуждены выступать под нейтральным флагом.