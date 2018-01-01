2 000 участников Race Nation испытали настоящий экстрим и сладкий вкус победы над собой

В соревнованиях было построено порядка 20 препятствий, количество и сложность которых зависела от дистанции в 3 и 5 км.

На НСК Олимпийский в забеге с препятствиями приняли участие более 2 000 храбрецов, которые посмотрели в лицо собственному страху и отважились победить его. Забеги с препятствиями Race Nation - это настоящая проверка на силу и выносливость, где участвуют как профессионалы, так и те, кто не представляет своей жизни без любительского спорта.

В этот раз организаторы позаботились о том, чтобы участникам забега эта гонка запомнилась на долго. НСК Олимпийский — сама по себе уникальная локация. Были задействованы такие места, о существовании которых обычные посетители стадиона даже не догадываются. Было использовано все свободное пространство, начиная от площади перед комплексом и до чаши стадиона. Всего было построено порядка 20 препятствий, количество и сложность которых зависела от дистанции в 3 и 5 км.

"Нам удалось по максимуму использовать инфраструктуру НСК «Олимпийский», создать такие условия, которые с одной стороны обеспечивают достаточную сложность прохождения трассы, с другой позволяют участникам получить удовольствие и незабываемые эмоции, а самое главное почувствовать себя победителем, ощутить дух командной борьбы",- отметил организатор Race Nation Юрий Подлесный.

Эти слова подтверждают сами участники гонки, многие из которых участвовали в ней впервые. Соцсети пестрят комментариями в стиле "было очень мощно (sosnin_volodya)", "во снах теперь эти ступеньки сниться будут (aleks.o6)", "Пралка" - зачьот. Повеселила на фініші і підняла настрій (Хоча хтось і обіцяв суху гонку) (igor_grabb), "и форму в стиралке сразу постирали. Креативные препятствия - это весело (vasilevsky_vladimir)". Последние комментарии, как раз о довольно неожиданном и необычном препятствии, которое многих удивило. Участникам сначала необходимо было попасть внутрь огромной стиральной машины, заполненной пеной, а затем взобраться на вертикальную стену под струями воды. И это всего лишь одно испытание из многих!

Такими впечатлениями делились участники гонки на финише: "Это было незабываемое приключение", "Эмоции и адреналин зашкаливали!", "Хочу еще!", "Непременно буду участвовать еще раз! Где следующая гонка?!". Многие отмечали дружескую атмосферу, царившую на трассе. Все помогали друг другу, поддерживали, как могли, особенно новичков и женщин.

В забеге принимали участие, как начинающие аматоры, так и матерые профессионалы. Каждый из них смог дойти до финиша и получить заветную награду – золотую медаль. Постоянный участник марафонских забегов телеведущий Анатолий Анатолиевич, буквально накануне преодолевший дистанцию в 21 км, принял участие в Race Nation.

"Это не первый мой забег в Race Nation, и хочу сказать, что трасса меня порадовала, во первых, тем, что она в центре города, во вторых, необычными препятствиями. Пожалуй самым необычным из них была стиральная машина. Думал там мелко, а когда провалился по пояс в ледяную воду, понял, что будет непросто. Самым интересным и неожиданным для меня было метание копья. Как ни странно получилось с первого раза. Больше всего вымотали ступеньки. Мне кажется их было 2 миллиона. Теперь как минимум несколько дней буду обходить ступеньки стороной", - делиться впечатлениями известный шоумен.

Забеги с препятствиями завоевывают все большую популярность в мире. Организаторы Race Nation уверены, что этот вид массовых спортивных соревнований и в нашей стране станет одним из самых популярных и востребованных.

Следующая гонка состоится уже 19 октября в Буковеле, где участники испытают свои силы на дистанциях в 5, 10, 20 и 40 км!

Результаты забегов и категории ELITE и TEAM ELITE

ELITE MEN 5+ КМ

1м - Комаровський Роман — 40:53

2м - Очеретюк Андрій — 43:32

3м - Троян Макар — 45:02



ELITE WOMEN 5+ КМ

1м - Ярмолюк Ольга — 1:03:38

2м - Тяжола Наталя — 1:08:42

3м - Кривко Маргарита — 1:09:34



TEAM ELITE 5+КМ

1 место - Тернопільське «Сила Файного міста» — 3:50:06

1. Сарабун Назар

2. Бочай Андрій

3. Чорній Назар

4. Бандак Дмитро

5. Шаповал Оксана

2 место - Sport Club 1x1 — 4:06:41

1. Тауснєв Олександр

2. Мусаханов Заур

3. Тищенко Олена

4. Волошин Віталій

5. Полюхович Роман

3 место - "Salomon" — 4:15:41

1. Пархоменко Олег

2. Гураш Олександр

3. Скидан Юрій

4. Журавльов Сергій

5. Левенцова Ірина