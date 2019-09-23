Переключиться на мобильную версию

В Греции задержали сирийцев, которые представились волейбольной командой из Украины

Комментариев: 2
Сирийские мигранты попытались выдать себя за украинских спортсменов.
Сирийские мигранты, которые выдавали себя за украинских волейболистов
Сирийские мигранты, которые выдавали себя за украинских волейболистов
ekathimerini.com

В аэропорту Афин (Греция) полицией были задержаны сирийские мигранты, которые выдавали себя за волейбольную команду из Украины. Задержанные были одеты в одинаковую форму и у них было два волейбольных мяча.

Читай также: В трансляцию Вуэльты случайно попала плантация конопли на крыше дома

Как сообщает ekathimerini.com, десять мужчин пытались нелегально вылететь из страны. Мигранты предоставили украинские паспорта, но полиция установила, что документы числятся как похищенные или утерянные.

После допроса сирийцев отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда с помощью похищенных или утраченных документов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев принес извинения сотрудникам полиции за конфликт.

Поделись:
Теги: Греция, Сирия, Украина, волейбол, преступление, полиция, мигранты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  23.09.2019, 13:10
Оценка:  0
гость
А спалились они на том, что у них было аж два волейбольных мяча. Украинская команда всегда возит с собой только один мяч. И ещё - сирийцы были обуты в кроссовки, а украинцев - спортивная форма "Адидас", на штанах обязательно должна быть выражена "стрелка" и туфли с острым носком...
гость  (аноним)  23.09.2019, 12:44
Оценка:  0
гость
Чёрные, случайно не донецкая команда Шахтёр?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь