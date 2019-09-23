В Греции задержали сирийцев, которые представились волейбольной командой из Украины

Сирийские мигранты попытались выдать себя за украинских спортсменов.

Сирийские мигранты, которые выдавали себя за украинских волейболистов ekathimerini.com

В аэропорту Афин (Греция) полицией были задержаны сирийские мигранты, которые выдавали себя за волейбольную команду из Украины. Задержанные были одеты в одинаковую форму и у них было два волейбольных мяча.

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Как сообщает ekathimerini.com, десять мужчин пытались нелегально вылететь из страны. Мигранты предоставили украинские паспорта, но полиция установила, что документы числятся как похищенные или утерянные.

После допроса сирийцев отправили в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда с помощью похищенных или утраченных документов.

Ранее сообщалось, что экс-игрок киевского Динамо Александр Алиев принес извинения сотрудникам полиции за конфликт.