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Мотор потерпел поражение в матче второго тура Лиги чемпионов

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Украинская команда не сумела обыграть польский Виве Кельце.
Мотор - Виве Кельце 26:33 / handball.motorsich.com
Мотор - Виве Кельце 26:33 / handball.motorsich.com

Гандбольный клуб Мотор уступил польскому Виве Кельце в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион Украины на выезде потерпел поражение от польского Виве Кельце со счетом 26:33 (11:22).

В первом тайме Кельце оторвался в счете на 11 очков. После перерыва украинская команда смогла переломить ход игры, выиграв второй тайм со счетом 15:11. Однако этого оказалось мало для победы.

Лиги чемпионов. Групповой этап, 2-й тур.

Виве Кельце – Мотор – 33:26 (22:11)

В третьем туре 29 сентября украинская команда дома сыграет против македонского Вардара.

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Теги: мотор, гандбол, Лига чемпионов
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