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Сборная Украины по волейболу впервые за 22 года пробилась в плей-офф ЧЕ

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В четвертом туре группового этапа украинцы обыграли команду Эстонии.
Мужская сборная Украины по волейболу
Мужская сборная Украины по волейболу
cev.eu

Мужская сборная Украины по волейболу в рамках четвертого тура групповой стадии чемпионата Европы разгромила сборную Эстонии.

Украинцы взяли у команды Эстонии три сета и победили со счетом 25:17, 25:15, 25:14.

Таким образом, подопечные Угиса Крастиньша гарантировали себе место в плей-офф. Ранее Украина обыграла Чехию и Черногорию, но уступила Нидерландам.

Завтра, 19-го сентября, национальная команда сыграет против лидера группы - сборной Польши.

Отметим, что Украина сыграет в финальной стадии турнира впервые с 1997 года.

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Теги: сборная Украины по волейболу, чемпионат Европы
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