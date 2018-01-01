Сборная Украины по волейболу впервые за 22 года пробилась в плей-офф ЧЕ
В четвертом туре группового этапа украинцы обыграли команду Эстонии.
Мужская сборная Украины по волейболу в рамках четвертого тура групповой стадии чемпионата Европы разгромила сборную Эстонии.
Украинцы взяли у команды Эстонии три сета и победили со счетом 25:17, 25:15, 25:14.
Таким образом, подопечные Угиса Крастиньша гарантировали себе место в плей-офф. Ранее Украина обыграла Чехию и Черногорию, но уступила Нидерландам.
Завтра, 19-го сентября, национальная команда сыграет против лидера группы - сборной Польши.
Отметим, что Украина сыграет в финальной стадии турнира впервые с 1997 года.
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