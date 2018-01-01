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Мотор стартовал в Лиге чемпионов разгромным поражением в Венгрии

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Украинская команда крупно проиграла Веспрему.
Мотор стартовал в Лиге чемпионов разгромным поражением в Венгрии

Украинский гандбольный клуб Мотор с поражения начал свои выступления в Лиге чемпионов сезона-2019/2020. В матче первого тура Мотор на выезде уступил финалисту Лиги чемпионов минувшего сезона венгерскому Веспрему со счетом 28:40.

В первом тайме была равная игра - Мотор отпускал соперника в отрыв на два-три мяча, но затем сокращал отставание до минимума. Перед самым перерывом запорожцы пропустили несколько контратак, и на перерыв команды ушли при счете 17:13 в пользу венгров.

Во втором же тайме борьбы, как таковой, не получилось. Хозяева лишь увеличивали свое преимущество, и финальная сирена зафиксировала победу Веспрема - 40:28.

Во втором туре 22 сентября Мотор на выезде сыграет против Виве Кельце.

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Теги: мотор
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