Legion Run Kyiv 2019 посетили более 5000 участников и зрителей

Legion Run Kyiv 2019 посетил также мэр Киева Виталий Кличко.

Последний день лета подарил яркие незабываемые впечатления тем смельчакам, которые приняли участие в одном из крупнейших в Европе спортивных мероприятий – забеге с препятствиями Legion Run. На Трухановом острове в Киеве собрались более 2500 отважных легионеров и столько же зрителей, чтобы пройти полосу препятствий из грязи, песка, проволоки, шин, нырнуть в бассейн со льдом, покорить отвесные стены и многое другое. Специально для мероприятия в Украине было создано 16 новых препятствий.

В Украине Legion Run проходит уже 3-й год подряд. А самый первый забег был организован на Кипре в 2014 году. Формат создал бывший морской пехотинец из США Джейсон Беллори. Его вдохновили традиции тренировок древнеримских легионеров и современных американских солдат.

Перед забегом в Киеве сертифицированные тренеры по CrossFit провели разминку для всех участников. С разогретыми мышцами и боевым настроем легионеры отправились покорять полосу препятствий. В целом, поучаствовать в забеге как спортсмены или зрители пришло около 5000 человек. Среди них – и мэр столицы Виталий Кличко.

"Пробежка рядом с Виталием Кличко была незабываемым опытом. Огромное спасибо ему за то, что пробежал все 5 км с нами и за теплые слова после этого. Мы очень рады такому огромному интересу к мероприятию в Украине, поэтому в 2020 году решили организовать три забега в Киеве (23 мая), Одессе (13 июня) и Харькове (25 июля)", – отметил СЕО Legion Run Ивайло Матев.

"Несколько километров препятствий из грязи, стен, проволоки, ледяной воды – гонка на выносливость и силу духа. Но мы все вызовы достойно преодолели! Довольные и счастливые пошли отмываться", – написал Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Яркие воспоминания остались и у других участников забега. "Сегодня я участвовал в Legion Run. И я выжил! Это невероятные ощущения, которые взяли начало в бассейне с ледяной водой и льдом в нем. … Ребята, команда, в которой мне выпал шанс участвовать, спасибо вам! Спасибо, что ждали меня, пока я договаривался со своим организмом. Спасибо за то, что буквально тянули меня вверх и толкали в спину, пока я бежал", – поделился впечатлениями известный фотограф Евгений Зинченко.

Амбассадоры Legion Run известные теле- и радиоведущие Никита Добрынин и Андрей Джеджула пришли на забег со своими командами и активно поддерживали других участников на пути между грязью, водой и колючей проволокой.

"Мы прошли Legion Run и десяток препятствий: пробирались в лесу, прошли ледяную ванну, ползли под землёй и забегали на рампу. Честно вам скажу, я подсел на соревнования, они помогают мне находить мотивацию для тренировок в зале", – рассказал Никита Добрынин.

"Нормально зажгли, и Виталий Кличко красавчик, тоже, как и мы, намотал этих 5 км с препятствиями и стал частью Legion Run!", – поделился Андрей Джеджула.

В рамках Legion Run уже второй год подряд проходит отдельный Ветеранский забег с участниками АТО и их семьями, организованный волонтерами из "GO Добровольцы".

"Ветеранской забег – это о поддержке, командной работе, активном и здоровом образе жизни. Мы надеемся, что это станет традицией и с каждым годом наши волны будут ещё многочисленнее и мощнее. Это один из самых любимых проектов нашей команды", – рассказали представители "GO Добровольцы" на странице в Facebook.

Зрителям с детьми организаторы подготовили особенное развлечение. Для маленьких "легионеров" от 4 до 12 лет сделали отдельную полосу препятствий – Legion Kids Run. Турники, сетки, мини-скалодром и многое другое подарили родителям и детям незабываемый активный день.

Среди компаний, принявших участие в забеге, – представители международной пивоваренной корпорации AB Inbev, одного из крупнейших мировых аудиторов Ernst&Young, американской фармацевтической компании Pfizer, Американской торговой палаты в Украине, международной юридической компании Redcliffe Partners, производителя минеральных вод Morshynska-Borjomi, портала по трудоустройству HeadHunter и многие другие.

Организаторы забега ставят перед собой амбициозные цели на следующий год. В 2020 году запланированы забеги Legion Run в Киеве (23 мая), Одессе (13 июня) и Харькове (25 июля).