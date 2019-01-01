Джеджула: Холод, жара, грязь – мне не привыкать

Шоумен рассказал, как работа в кино учит преодолевать препятствия и почему ямы с грязью на Legion Run ему не страшны.

Известный украинский шоумен, актер и амбассадор забега с препятствиями Legion Run Андрей Джеджула занимается несколькими видами спорта одновременно. Даже это интервью он давал во время тренировки на беговой дорожке. Андрей рассказал, как работа в кино учит преодолевать препятствия и почему ямы с грязью на Legion Run ему не страшны.

- Какой ваш любимый вид спорта, кроме бега?

- Вообще-то, бег я ненавижу (улыбается). Бегаю только на беговой дорожке, включаю фильм или сериал… Только так могу это выдержать. Но для "сушки" ничего лучше нет, так что приходится бегать. Мой любимый вид спорта – баскетбол, играю с 12 лет. Сейчас даже есть своя команда. А недавно переманили к нам первого профессионального баскетболиста, афроамериканца, который раньше жил в США, сейчас – в Швейцарии и Украине.

- Как вы с ним познакомились?

- Это очень интересная история. Капитан нашей баскетбольной команды поехал в село под Киевом на Пасху к родственникам. Выходит, на спортплощадку перед местной школой, а там – настоящий Майкл Джордан! Идеальный слэм-данк (вид броска в баскетболе – прим. ред.) с любой позиции. Познакомились. Оказалось, что его зовут Чед Тимберлейк, он раньше играл за университетские баскетбольные команды в Штатах, а сейчас – в Швейцарии. Теперь играет с нами в межсезонье.

- Значит, предпочитаете баскетбол бегу?

- Не только. Четыре года назад я еще начал играть в футбол. Играю в ФК "Маэстро" – команда, в которой играют актеры, ди-джеи, фотографы, артисты и даже наш нынешний Президент. Тренер – известный футболист Эдуард Цихмейструк, экс-полузащитник сборной Украины. Я играю на позиции форварда, и на счету уже 249 голов. На Legion Run позвал всю команду из нашего ФК.

- Почему решили стать амбассадором Legion Run и принять участие в забеге?

- Я люблю вызов как таковой: прыгал с парашютом, ехал на роликах за машиной со скоростью 100 км/ч, банджо-джампинг… Много такого делал (улыбается). Каждый раз – это борьба со страхом, прилив адреналина. Поэтому Legion Run – как раз следующий этап и вызов. Кроме того, я своим примером хотел бы показать, что не нужно бояться переключаться на что-то необычное. Legion Run – это ведь не соревнование. Здесь нет цели прийти первым. Хочу, чтобы люди становились дружелюбнее, помогали друг другу, получили фан и кайфанули от спортивного развлечения.

- Вы готовы к препятствиям забега? Плавали когда-нибудь в яме с грязью?

- Последние пять лет на съемках в кино или в театре я и не такое проходил. Иногда лежишь часами на пыльном холодной полу в театре в январе или падаешь куда-то сверху, когда роль требует. Были и съемки в шахте, 250 м под землей. Холод, жара, грязь – мне не привыкать.

- Как вы успеваете совмещать работу и спорт?

- А я без спорта просто не могу. У меня день начинается с двух стаканов воды, потом долгая молитва и час-полтора – тренировка. И так каждый день.

Напомним, забег с препятствиями Legion Run пройдет 31 августа на Трухановом острове в Киеве. Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.