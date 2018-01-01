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Никита Добрынин провел открытую тренировку для участников забега Legion Run

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Тренировка прошла на территории национально-патриотического лагеря "Азовец".
Никита Добрынин провел открытую тренировку для участников забега Legion Run

Известный украинский шоумен, телеведущий Никита Добрынин провёл открытую тренировку для участников забега Legion Run. Более 30 участников собрались в субботнее утро возле залива "Верблюжий", чтобы попробовать свои силы и пройти первые тестовые препятствия.

Началась тренировка с активной разминки от амбассадора Legion Run, телеведущего Никиты Добрынина, который показал упражнения, помогающие ему самому подготовиться к сильным физическим нагрузкам. Разогрев все группы мышц, участники отправились испытывать себя на прочность: отважно взбирались на отвесные стены, проходили через трубы, препятствия из нескольких рядов шин, сетки, поднимались на канатах и многое другое. К концу интенсивной двухчасовой тренировки "легионеры" уже точно знали, каким будет для них основной забег Legion Run.

"На тренировке мы все смогли прочувствовать, на что способны. Каждое препятствие – это вызов страхам, а к концу тренировки – и усталости. А ещё это возможность ощутить дружеское плечо. Ведь не все препятствия можно пройти в одиночку. Нужно было искать помощь и договариваться. Так что мы точно стали ближе друг другу и готовы к основному забегу", говорит амбассадор Legion Run Никита Добрынин.

 

Тренировка прошла на территории национально-патриотического лагеря "Азовец". Организатором выступила общественная организация "GO Добровольцы". Напомним, забег с препятствиями Legion Run пройдет 31 августа на Трухановом острове в Киеве. Зарегистрироваться на мероприятие еще можно на официальном сайте.

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