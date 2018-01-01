Никита Добрынин провел открытую тренировку для участников забега Legion Run

Тренировка прошла на территории национально-патриотического лагеря "Азовец".

Известный украинский шоумен, телеведущий Никита Добрынин провёл открытую тренировку для участников забега Legion Run. Более 30 участников собрались в субботнее утро возле залива "Верблюжий", чтобы попробовать свои силы и пройти первые тестовые препятствия.

Началась тренировка с активной разминки от амбассадора Legion Run, телеведущего Никиты Добрынина, который показал упражнения, помогающие ему самому подготовиться к сильным физическим нагрузкам. Разогрев все группы мышц, участники отправились испытывать себя на прочность: отважно взбирались на отвесные стены, проходили через трубы, препятствия из нескольких рядов шин, сетки, поднимались на канатах и многое другое. К концу интенсивной двухчасовой тренировки "легионеры" уже точно знали, каким будет для них основной забег Legion Run.

"На тренировке мы все смогли прочувствовать, на что способны. Каждое препятствие – это вызов страхам, а к концу тренировки – и усталости. А ещё это возможность ощутить дружеское плечо. Ведь не все препятствия можно пройти в одиночку. Нужно было искать помощь и договариваться. Так что мы точно стали ближе друг другу и готовы к основному забегу", – говорит амбассадор Legion Run Никита Добрынин.

Тренировка прошла на территории национально-патриотического лагеря "Азовец". Организатором выступила общественная организация "GO Добровольцы". Напомним, забег с препятствиями Legion Run пройдет 31 августа на Трухановом острове в Киеве. Зарегистрироваться на мероприятие еще можно на официальном сайте.