В Киеве прошли финальные соревнования "Игры Героев" и Military Camp

"Игры Героев" и "Милитари Кэмп" призваны продемонстрировать – в жизни есть место для побед над собой.

В субботу 17 августа в Киеве состоялся финальный этап международных соревнований по функциональному многоборью среди адаптивных спортсменов, ветеранов и представителей силовых структур – "Игры Герое" и Military Camp.

"Игры Героев" и Military Camp – это крупнейшие в Украине соревнования по функциональному многоборью среди военных, спецназовцев, представителей силовых структур, курсантов военных академий, ветеранов и адаптивных спортсменов. В 2019 году в соревнованиях приняли участие 30 мужских команд (4 человека в команде), 10 женских команд (2 человека в команде), 10 команд из военных учебных заведений (4 человека в команде) и 20 сильнейших адаптивных спортсменов (лица с ранениями и инвалидностью).

В категории "спортсмены на колясках" призовые места заняли: 1) Шутак Сергей; 2) Гуменюк Роман; 3) Бернов Виктор. В категории "спортсмены на протезах" призовые места заняли: 1) Новгородский Дмитрий; 2) Толмачев Олег; 3) Марченко Александр.

В командных соревнованиях Милитари Кэмп среди женщин призовые места заняли:

RoboCOPS Girls – представительницы департамента патрульной полиции. Navy_UA – представительницы военно-морских сил. Житомирский военный институт им. С. Королева.

В командных соревнованиях Милитари Кэмп среди мужчин призовые места заняли:

Гарпун – батальон специального назначения МВД Украины (г. Бровары). Купол 95 – представители 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Зефиркы – представители Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Игры Героев" основаны 21 мая 2016 года. Главная цель "Игр героев" – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

"Игры Героев" и "Милитари Кэмп" призваны продемонстрировать – в жизни есть место для побед над собой. Участники стремятся своим личным примером показать, что с инвалидностью можно жить полноценной жизнью. Цель проекта – помочь ветеранам и гражданским сохранить веру в себя, в свои силы, и продемонстрировать, отсутствие конечности – это не отсутствие силы духа, это только вызов, который можно успешно преодолеть.

"Игры героев" – волонтерский проект. Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов в Украине: в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Львове. Все тренеры работают на безвозмездной основе.