У Києві пройдуть змагання "Ігри героїв" та "Мілітарі Кемп"

17 серпня у Києві на Контрактовій площі відбудуться "Ігри Героїв" та "Мілітарі Кемп" – змагання з функціонального багатоборства серед ветеранів АТО, осіб з інвалідністю, військовослужбовців, полісменів та представників силових структур.

"Ігри Героїв" та "Мілітарі Кемп" покликані продемонструвати – у житті є місце для перемог над собою. Учасники прагнуть своїм особистим прикладом показати, що з інвалідністю можна жити повноцінним життям.

У змаганнях візьмуть участь ветерани, військові, полісмени та представники силових структур з усієї України: Львова, Харкова, Миколаєва, Одеси, Дніпра, Маріуполя, Житомира та інших міст.

"Ігри Героїв" та "Мілітарі Кемп" відбудуться у Києві вже втретє. 2019 року у змаганнях будуть представленні 25 чоловічих (по 4 особи) та 7 жіночих (по 2 особи) команд. Окрім цього у змаганнях візьмуть участь 25 осіб з інвалідністю, у тому числі – ветерани АТО. За результатами змагань буде визначена найбільш фізично підготовлена команда в Україні з функціонального багатоборства серед ветеранів, військових, полісменів та представників силових структур.

Цього року "Ігри героїв" очолює Роман Линдов – молодий чоловік, що втратив кисть руки та отримав опік 30% поверхні тіла під час Революції Гідності на Майдані взимку 2013/2014 р. Тепер він став найсильнішим адаптивним кросфіт-атлетом Європи.

"Ігри героїв" – волонтерський проект. Підготовкою спортсменів займаються декілька залів в Україні: в Харкові, Києві, Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Львові. Всі тренери працюють на безоплатній основі.

Мета проекту – допомогти ветеранам та цивільним зберегти віру в себе, в свої сили, та продемонструвати: відсутність кінцівки – це не відсутність сили духу, це лише виклик, який можна успішно подолати.

Організатори запрошують у суботу 17 серпня о 10:30 прийти на Контрактову площу та підтримати Героїв, бо саме підтримка друзів, всього народу України дає сили для життя, надихає на вирішення найскладніших завдань.

Ігри героїв (англ. Games Heroes) — спортивні змагання ветеранів з інвалідністю. Ігри були започатковані 21 травня 2016 року та проводяться серед ветеранів Збройних сил України, а також цивільних з інвалідністю. Головна мета "Ігор героїв" — психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація бійців, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, малозахищених та соціально вразливих верств населення.