Нацсовет разрешил вещание телеканала Setanta Sports

В Украине появится еще один спортивный канал.

Спортивный телеканал Setanta Sports официально получил разрешение на распространение в кабельных сетях Украины.

Сегодня, 1 августа, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания были внесены изменения в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

В частности, был добавлен ирландский телеканал Setanta Sports. За выдачу лицензии проголосовали единогласно.

На Setanta Sports в этом сезоне будут транслировать АПЛ, НХЛ, НБА, Формулу-1 и UFC.

Отметим, что канал проводит вещание 24 часа в сутки. Он доставляется со студийного комплекса, расположенного в Дублине (Ирландия), через цифровой наземный канал передачи данных, организованных ОАО “Датагруп“, по заказу заявителя, в пункт подключения провайдеров.

Рекламы и другой коммерческой информации на телеканале нет. Язык программ - английский, русский и украинский.