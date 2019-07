Ибрагимович, Месси и Адетокунбо стали лучшими спортсменами года по версии ESPN

Авторитетное издание представило свой рейтинг.

Американский спортивный телеканал ESPN провел церемонию награждения лучших спортсменов года.

Форвард Милуоки Яннис Адетокунбо признан игроком года в НБА. Он также стал самым ценным игроком по итогам минувшего сезона в Лиге.

MVP and now Best NBA Player at this year's @ESPYS!



Congrats, Giannis 👏👏 pic.twitter.com/dsxsrMZ8Kt — ESPN (@espn) 10 июля 2019 г.

Нападающий Златан Ибрагимович стал лучшим игроком лиги MLS. Шведский футболист - девятый игрок Лос-Анджелес Гэлакси, кто удостоился данной награды.

The one and only Zlatan is named the @ESPYS Best MLS Player.



He is the ninth LA Galaxy player to win the award 🏆 pic.twitter.com/L18oxdAone — ESPN FC (@ESPNFC) 10 июля 2019 г.

Лучшим бойцом ММА признан Даниэль Кормье, который возглавляет рейтинг лучших бойцов организации вне зависимости от весовой категории.

Форвард сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси стал лучшим игроком на международной арене. Вместе с клубом он выиграл Ла Лигу, а в составе национальной команды завоевал бронзовые медали Копа Америка-2019.

Another 🏆 for Messi.



He takes home the hardware for Best International Men's Soccer Player at the #ESPYS. pic.twitter.com/mjBITEI8Uy — ESPN FC (@ESPNFC) 11 июля 2019 г.

Издание ESPN назвало лучшей спортсменкой года футболистку сборной США Алекс Морган, которая помогла национальной команде стать чемпионом мира в четвертый раз. Морган - вторая представительница футбола, которая смогла выиграть данную награду.