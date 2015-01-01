В Англии проведут турнир по гольфу, где спортсменов будут сопровождать голые девушки

В Англии разразился скандал из-за нового турнира, который должен пройти в августе.

Организаторы турнира по гольфу, который состоится 16-го августа на поле в Эссексе, сообщили, что во время соревнований спортсменов будут сопровождать полностью голые девушки-кэдди.

Как сообщает Daily Mail, после этого известия в Англии разразился настоящий скандал. Правозащитники, активисты и гольфистки выступили против подобного формата турнира.

"Это ужасно. Такой турнир отбрасывает нас на 200 лет назад. Гольф - спорт, где доминируют мужчины, поэтому на меня до сих пор смотрят косо на поле. И такой турнир не добавит девушкам авторитета", - заявила гольфистка Алия Сондерс.

"Долгое время в некоторых гольф-клубах висели таблички с надписью, что собакам и женщинами вход запрещен. Это говорит вам все, что вам нужно знать о спорте. Этот турнир только подтверждает ситуацию, но уже пришло время менять тенденцию", - сказала активистка Лорен Джонсон.

В то же время организаторы турнира уверены, что он будет иметь большой успех и отметили, что уже практиковали подобное в Южной Африке.

"Это событие исключительно для мужчин. Мы практиковали такое в Южной Африке, и вот решились сделать подобный турнир в Великобритании. Вы не представляете, что происходит за закрытыми дверями. Мы уверены, что нас ждет успех", - сообщил промоутер турнира Стив.

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