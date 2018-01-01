Гандбол: Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020

Поражение от Черногории не помешало подопечным Сергея Бебешко пробиться на турнир.

Сборная Украины по гандболу вышла на Евро-2020 handball.net.ua

Мужская сборная Украины по гандболу сыграла заключительный матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2020, который пройдет в январе 2020-го года в Австрии, Норвегии и Швеции.

Подопечные Сергея Бебешко уступили сборной Черногории (27:21), но это не помешало нашей команде выйти на Евро. По итогам отборочных игр Украина заняла третье место, набрав 6 пунктов.

Отметим, что для сборной Украины по гандболу это будет первый турнир такого уровня с 2010-го года.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу разгромила Чехию в Золотой Евролиге.