Гандбол: Сборная Украины вышла на чемпионат Европы-2020
Поражение от Черногории не помешало подопечным Сергея Бебешко пробиться на турнир.
Мужская сборная Украины по гандболу сыграла заключительный матч в рамках отбора на чемпионат Европы-2020, который пройдет в январе 2020-го года в Австрии, Норвегии и Швеции.
Подопечные Сергея Бебешко уступили сборной Черногории (27:21), но это не помешало нашей команде выйти на Евро. По итогам отборочных игр Украина заняла третье место, набрав 6 пунктов.
Отметим, что для сборной Украины по гандболу это будет первый турнир такого уровня с 2010-го года.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по волейболу разгромила Чехию в Золотой Евролиге.
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