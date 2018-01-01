На НСК Олимпийский пройдет открытая тренировка Red Bull

Подними свою планку спортивных достижений!

19 июня в Киеве на НСК Олимпийский пройдет настоящий тренировочный марафон от ЭБШ, Crossfit Banda и BLACKROLL. Три часа тренировок нон-стоп, подарки участникам, отличное настроение и общение в кругу единомышленников.

Каждый участник сможет поднять свою планку спортивных достижений!

Что тебя ждет?

19:00 - Сбор на НСК Олимпийский

19:30 - Functional Training от ЭБШ. Огненный тренер, главная вдохновительница и основательница ЭБШ, посол именитых спортивных брендов и победительница различных соревнований - Юлия Шум сломает шаблоны представлений о Functional Training.

20:30 - тренировка от Crossfit Banda. Тебя ждет 10 станций с задачами, которые задействуют все группы мышц тела. Мы с тобой не только научимся делать бурпи и грести, но и подготовим тело к лету, поработаем в командах и проведем незабываемое время.

21:30 - Recondition class от Blackroll. После затяжного марафона интенсивных тренировок, самое время растянуть мышцы! Тебя ждет восстановительная тренировка, построенное на использовании методов МФР и стретчинга.

Вход свободный, но регистрация обязательна.

Регистрация по ссылке.

#піднятипланку