Сборная Украины по волейболу разгромила Чехию в Золотой Евролиге
Украинские волейболисты не оставили сопернику ни единого шанса на победу.
Мужская сборная Украины по волейболу уверенно обыграла национальную команду Чехии со счетом 3:0.
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“Желто-синие“ сумели обыграть соперника даже без своего лидера и капитана Олега Плотницкого, который получил травму голеностопа. Сборная Украины выиграла во всех сетах, а в конце окончательно сломила чехов и выиграла с огромным преимуществом.
Золотая Евролига. Групповой раунд. 5 тур.
Украина - Чехия 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)
Отметим, что для попадания в Финал четырех сборной Украины необходимо еще одержать победу над Белоруссией.
Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на чемпионат Европы.
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