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Сборная Украины по волейболу разгромила Чехию в Золотой Евролиге

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Украинские волейболисты не оставили сопернику ни единого шанса на победу.
Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины по волейболу
volleyball.ua

Мужская сборная Украины по волейболу уверенно обыграла национальную команду Чехии со счетом 3:0.

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“Желто-синие“ сумели обыграть соперника даже без своего лидера и капитана Олега Плотницкого, который получил травму голеностопа. Сборная Украины выиграла во всех сетах, а в конце окончательно сломила чехов и выиграла с огромным преимуществом.

Золотая Евролига. Групповой раунд. 5 тур.

Украина - Чехия 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

Отметим, что для попадания в Финал четырех сборной Украины необходимо еще одержать победу над Белоруссией.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на чемпионат Европы.

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Теги: сборная Украины по волейболу, волейбол, Евролига, сборная Чехии
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