Украинские волейболисты не оставили сопернику ни единого шанса на победу.

Мужская сборная Украины по волейболу уверенно обыграла национальную команду Чехии со счетом 3:0.

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“Желто-синие“ сумели обыграть соперника даже без своего лидера и капитана Олега Плотницкого, который получил травму голеностопа. Сборная Украины выиграла во всех сетах, а в конце окончательно сломила чехов и выиграла с огромным преимуществом.

Золотая Евролига. Групповой раунд. 5 тур.

Украина - Чехия 3:0 (25:20, 25:20, 25:13)

Отметим, что для попадания в Финал четырех сборной Украины необходимо еще одержать победу над Белоруссией.

Ранее сообщалось, что мужская сборная Украины по волейболу впервые с 2005 года вышла на чемпионат Европы.