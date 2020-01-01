Бизнес и ставки на виртуальный футбол

В преддверии летнего сезона у многих азартных игроков возникает вопрос: куда ставить, когда спортивная активность практически сходит на нет?



К счастью, календарь спортивных событий не так пуст, как может показаться на первый взгляд и букмекерский бизнес уже готовит новые предложения для своих игроков.

1 Июня - Финал Лиги Чемпионов

С 7 по 9 Июня - Формула 1, Гран-при Монреаль (Канада)

С 21 по 23 Июня - Формула 1, Гран-при Франция

С 28 по 30 Июня - Формула 1, Гран-при Австрия

С 1 по 14 Июля - Wimbledon Championships Лондон

С 12 по 14 Июля - Формула 1, Гран-при Британия

С 26 по 28 Июля - Формула 1, Гран-при Германия

С 2 по 4 Августа - Формула 1, Гран-при Венгрии

14 Августа - СуперКубок УЕФА в Стамбуле

С 26 Августа по 9 Сентября - Теннис US Open в Нью-Йорке

С 30 Августа по 1 Сентября - Формула 1, Гран-при Бельгии

Как мы можем видеть, летний сезон окажется не таким пустым, как могли того ожидать заядлые игроки, но для тех, кому не интересны мероприятия из летнего спортивного календаря - букмекерский бизнес припас очень интересные возможности. Ряд виртуальных игр богат разнообразием и готов предложить массу вариантов для проведения азартного досуга, а именно:

Виртуальный футбол

Лошадиные скачки

Пенальти

Собачьи бега

Онлайн-казино

Игровые ТВ залы

Исходя из выше приведенных фактов - можно сделать следующие выводы:

Даже в относительно тихий сезон букмекерский бизнес пользуется спросом

Поэтому, речь пойдет об открытии собственного азартного бизнеса. Поверьте, все не так сложно как может показаться на первый взгляд, ведь на сегодняшний день есть масса выгодных возможностей для начинающих предпринимателей. Давайте рассмотрим и взвесим все за и против.

Слышали про букмекерский бизнес по франшизе или покупку готовых программных решений?

На сегодняшний день есть ряд ведущих IT компаний предлагающих готовый софт на очень выгодных условиях. К примеру, рассмотрим игровую платформу Lima от InBet.



Игровая платформа Lima - на наш взгляд одно из наиболее оптимальных решений для молодых предпринимателей. Почему? Все просто:

Lima от InBet не требовательна к техническим данным компьютера, что позволяет значительно сократить расходы на закупку компьютерной техники

Lima имеет возможность настройки игрового интерфейса под любое разрешение, что позволит значительно улучшить клиентский опыт

Игровая платформа Lima имеет возможность настройки вероятности выпадения джек-потов, что позволит оптимизировать работу согласно бизнес-плану молодых предпринимателей

Современная система удаленного менеджмента позволяет контролировать все бизнес-процессы системы в удаленном режиме, предприниматель может отслеживать все действия через личный кабинет системы, не привязываясь к одному устройству

InBet включили в игровую платформу Lima более 800 игр, которые смогут удовлетворить потребность в азарте у большинства игроков

InBet постоянно работает над модерацией платформы и регулярно вносит все более приятные нововведения в функционал платформы

Исходя из описанного ряда преимуществ, мы можем сделать вывод о том, что современная игровая платформа Lima способна полностью удовлетворить потребности начинающих предпринимателей и позволят открыть свой игорный бизнес с минимальными вложениями. Давай добавим конкретики, чтобы каждый читатель мог просчитать стоимость открытия собственного игорного заведения в своем городе.

Итак, в первую очередь предпринимателю необходимо будет инвестировать средства в следующее:

Аренда собственного помещения и его оптимизация под игорное заведение, закупить нужное кол.во персональных компьютеров для работы согласно бизнес-плану

Сформировать рабочее место для кассира, закупить персональный компьютер, кассовый принтер и сканер

Обеспечить бесперебойный доступ к Интернету купив многоканальный роутер и подключиться к услугам наиболее оптимального провайдера

Подписать соглашение с InBet и утвердить порядок следующих действий

Можем сказать, что компания InBet , предоставляющая данную платформу, является одним из лидеров предоставления подобных услуг по всему СНГ. На данный момент - Lima от InBet представлена в 8 странах, к игровой платформе подключено более семи тысяч игровых залов и более пятнадцати тысяч устройств.

Современный букмекерский бизнес требует современных решений и благодаря игровой платформе Lima - счастливый билет в игорный бизнес стал доступным практически каждому предпринимателю.

И даже если Lima - не для вас, InBet могут предложить вам множество интересных аналогов, такие как:

Лото терминалы

Разработка онлайн-казино

Вывод игр на ТВ и трансляции матчей с ставками на спорт

Прозрачные условия сотрудничества, бесплатные юридические консультации и постоянная техническая поддержка - ключевые векторы работы InBet, предоставляющей платформу Lima.

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Желаем всем новых побед!