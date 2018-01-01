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Две украинки стали чемпионками Европы по борьбе

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Украинские борчини выиграли 7 медалей в 10 категориях.

Женская сборная Украины блестяще выступила на чемпионате Европы в категории до 23 лет в сербском Нови-Саде, завоевав семь медалей в десяти весовых категориях и заняв второе общекомандное место.

Чемпионкой Европы в категории до 50 кг стала Оксана Ливач, которая в схватке за золото со счетом 6:4 одолела россиянку Надежду Соколову.

Илона Прокопевнюк выиграла золото в категории до 62 кг. В финальной схватке 21-летняя спортсменка победила Люси Манзке из Германии.

Была близка к победе на чемпионате Европы Ангелина Лысак, но в финале в категории до 59 кг украинка досрочно уступила Анастасии Ничите из Молдовы.

В категории до 53 кг в финале Кристина Береза уступила немке Аннике Вендле 1:2.

В категории до 57 кг еще одна серебро для Украины принесла Алина Акобия, которая в финале уступила Рамоне Галамбош из Венгрии.

С бронзой в категории до 68 кг выступления на чемпионате Европы завершила Алина Рудницкая-Левицкая. В медальной схватке украинка была сильнее представительницы Беларуси Евгении Андрейчиковой.

Бронзовой призеркой в категории до 72 кг стала Елизавета Тискарева, которая в бронзовом финале одолела Беште Алтуг из Турции.

Напомним, представители греко-римской борьбы завоевали две медали.

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Теги: борьба
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