Setanta собирается запустить в Украине телеканал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ, Ф-1, АТР и UFC

Также планируется открыть телеканал с чемпионатом Бельгии.

Одна из крупнейших международных телекомпаний Setanta Sports, находящаяся в столице Ирландии Дублине, планирует запустить в Украине спортивный телеканал.

Как сообщает Football.ua, на канале будет транслироваться чемпионат Бельгии (Про-лига), делая акцент на клубы с украинскими футболистами (Гент, Генк, Андерлехт, Кортрейк – прим.ред.). Также будут осуществляться прямые трансляции АПЛ, НБА, НХЛ, Формулы-1, UFC, ATP.

Помимо этого, Setanta борется за права на показ игр чемпионата Украины.

Открытие данного телеканала планируется на конец нынешнего 2019 года. Скорее всего, телекомпания будет объединяться с одним из действующих украинских телеканалов. Наиболее реалистичным выглядит вариант с 2+2, но возможно сотрудничество также с Футбол 1/2 или Xsport.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что не передаст телевизионные права, если транслятором УПЛ будет Футбол 1/2.