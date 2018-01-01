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Setanta собирается запустить в Украине телеканал с АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ, Ф-1, АТР и UFC

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Также планируется открыть телеканал с чемпионатом Бельгии.
Setanta Sports
Setanta Sports
Mediasat.info04

Одна из крупнейших международных телекомпаний Setanta Sports, находящаяся в столице Ирландии Дублине, планирует запустить в Украине спортивный телеканал.

Как сообщает Football.ua, на канале будет транслироваться чемпионат Бельгии (Про-лига), делая акцент на клубы с украинскими футболистами (Гент, Генк, Андерлехт, Кортрейк – прим.ред.). Также будут осуществляться прямые трансляции АПЛ, НБА, НХЛ, Формулы-1, UFC, ATP.

Помимо этого, Setanta борется за права на показ игр чемпионата Украины.

Открытие данного телеканала планируется на конец нынешнего 2019 года. Скорее всего, телекомпания будет объединяться с одним из действующих украинских телеканалов. Наиболее реалистичным выглядит вариант с 2+2, но возможно сотрудничество также с Футбол 1/2 или Xsport.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис заявил, что не передаст телевизионные права, если транслятором УПЛ будет Футбол 1/2.

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Теги: футбол, УПЛ, Формула-1, НБА, НХЛ, АПЛ, UFC, NBA, NHL, ATP
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Источник: football.ua

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