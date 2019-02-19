Компания Adidas представила в Украине новые беговые кроссовки

Уже с 21-го февраля все желающие смогут приобрести новые кроссовки мирового бренда.

Всемирно известный производитель спортивной экипировки adidas представляет новые кроссовки - Ultraboost 19.

Над созданием самой прогрессивной версией легендарных беговых кроссовок работали не только дизайнеры, но и тысячи бегунов со всего мира.

Новые кроссовки adidas Ultraboost 19 будут доступны с 21 февраля в фирменных магазинах adidas в Киеве (Ocean Plaza и Sky Mall), в магазине adidas в Харькове (Караван), в магазинах adidas в Одессе (City Center и ул. Катерининская, 26).