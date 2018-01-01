Женская сборная Украины уступила Португалии в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

Наша команда пропустила 4 гола во второй половине встречи.

Женская сборная Украины потерпела разгромное поражение от Португалии в рамках полуфинального матча чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:5.

Португальская сборная забила первый гол в 1-м тайме, однако Украина сравняла счет после перерыва. Во втором тайме подопечные Олега Шайтанова глубоко сели в оборону, а команда Луиса Консейсау сумела забить еще 4 безответных мяча.

Сборная Украины радуется забитому голу в ворота Португалии uefa.com

“Желто-синих“ ожидает матч за бронзу против сборной России, которая проиграла Испании со счетом 5:0. Поединок состоится в воскресенье, 17-го февраля, в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины потерпела поражение от Португалии uefa.com

Также 17-го февраля пройдет финал между Испанией и Португалией, который запланирован на 20:30.

Украина - Португалия - 1:5

Голы: Анна Сидоренко (22) - Жанис Силва (14, 39), Фифу (28, 40), Карла Ванесса (33)

Украина: Виктория Сагайдачная (Наталья Митрофанская, 39) - Анна Сидоренко, Юлия Титова, Снежана Воловенко, Юлия Форсюк - Анна Шульга, Анастасия Клипаченко, Алёна Кирильчук, Ксения Гриценко, Елена Павленко, Ирина Дубицкая, Кристина Ероменко, Юлия Дударчук



Португалия: Ана Катарина, Инеш Фернандеш, Фифу, Жанис Силва, Писку - Тания Соуза, Карла Ванесса, Моргаду, Ана Азеведу, Сара Феррейра, Лидия Морейра, Руте Дуарте, Дженни - Нати



На 18-й минуте Карла Ванесса не реализовала дабл-пенальти.



Предупреждения: Анна Шульга (13), Юлия Дударчук (38) - Фифу (12)



Первый судья: Ирина Великанова (Россия)



Второй судья: Ракель Гонсалес Руано (Испания)



Третий судья: Кьяра Перона (Италия)



Хронометрист: Фатма Эзлем Турсун (Турция)



Арена: Мультиусос Гондомар (Порту, Португалия).