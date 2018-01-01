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Женская сборная Украины уступила Португалии в полуфинале чемпионата Европы по футзалу

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Наша команда пропустила 4 гола во второй половине встречи.
Сборная Украины потерпела поражение от Португалии
Сборная Украины потерпела поражение от Португалии
uefa.com

Женская сборная Украины потерпела разгромное поражение от Португалии в рамках полуфинального матча чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 1:5.

Португальская сборная забила первый гол в 1-м тайме, однако Украина сравняла счет после перерыва. Во втором тайме подопечные Олега Шайтанова глубоко сели в оборону, а команда Луиса Консейсау сумела забить еще 4 безответных мяча.

Сборная Украины радуется забитому голу в ворота Португалии
Сборная Украины радуется забитому голу в ворота Португалии
uefa.com

“Желто-синих“ ожидает матч за бронзу против сборной России, которая проиграла Испании со счетом 5:0. Поединок состоится в воскресенье, 17-го февраля, в 18:00 по киевскому времени.

Сборная Украины потерпела поражение от Португалии
Сборная Украины потерпела поражение от Португалии
uefa.com

Также 17-го февраля пройдет финал между Испанией и Португалией, который запланирован на 20:30.

Украина - Португалия - 1:5
Голы: Анна Сидоренко (22) - Жанис Силва (14, 39), Фифу (28, 40), Карла Ванесса (33)

Украина: Виктория Сагайдачная (Наталья Митрофанская, 39) - Анна Сидоренко, Юлия Титова, Снежана Воловенко, Юлия Форсюк - Анна Шульга, Анастасия Клипаченко, Алёна Кирильчук, Ксения Гриценко, Елена Павленко, Ирина Дубицкая, Кристина Ероменко, Юлия Дударчук

Португалия: Ана Катарина, Инеш Фернандеш, Фифу, Жанис Силва, Писку - Тания Соуза, Карла Ванесса, Моргаду, Ана Азеведу, Сара Феррейра, Лидия Морейра, Руте Дуарте, Дженни - Нати

На 18-й минуте Карла Ванесса не реализовала дабл-пенальти.

ПредупрежденияАнна Шульга (13), Юлия Дударчук (38) - Фифу (12)

Первый судья: Ирина Великанова (Россия)

Второй судья: Ракель Гонсалес Руано (Испания)

Третий судья: Кьяра Перона (Италия)

Хронометрист: Фатма Эзлем Турсун (Турция)

Арена: Мультиусос Гондомар (Порту, Португалия).

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Теги: футзал, сборная Украины по футзалу, чемпионат Европы по футзалу
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